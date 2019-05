NCsoft 493,500 DN 6,500

FARMSCO 7,580 DN 100

DSME 27,650 DN 100

DSINFRA 6,650 DN 60

DWEC 4,905 UP 35

Donga ST 96,700 DN 2,500

DongwonF&B 255,000 DN 4,500

KEPCO KPS 32,300 UP 500

OCI 87,300 DN 800

BukwangPharm 17,750 UP 450

ILJIN MATERIALS 32,300 DN 1,050

SamsungHvyInd 7,650 DN 120

SYC 55,600 DN 900

HYUNDAI STEEL 41,700 DN 250

Shinsegae 294,000 DN 3,000

TaekwangInd 1,476,000 DN 9,000

SsangyongCement 5,840 UP 90

KAL 32,050 DN 750

YUNGJIN PHARM 6,030 DN 90

LG Corp. 71,400 DN 100

SsangyongMtr 4,435 DN 70

BoryungPharm 12,500 DN 300

L&L 16,400 DN 400

HankookShellOil 319,500 UP 1,500

NamyangDairy 592,000 DN 11,000

LOTTE Fine Chem 45,850 DN 350

HyundaiMipoDock 50,100 DN 700

LSINDUSTRIALSYSTEMS 45,500 DN 450

KorZinc 421,500 DN 500

SGBC 44,100 DN 1,050

Hyosung 78,600 DN 700

Binggrae 74,800 UP 1,400

GCH Corp 21,950 DN 400

LotteChilsung 168,000 UP 500

HyundaiMtr 125,500 DN 2,000

AmoreG 69,800 DN 1,000

HYUNDAIGREENFOOD 12,800 DN 200

POSCO 234,500 DN 1,000

IS DONGSEO 33,050 UP 100

S-Oil 84,500 UP 700

