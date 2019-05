SK hynix 65,900 DN 1,000

KorElecTerm 65,000 UP 700

NamhaeChem 10,150 UP 100

DONGSUH 20,450 UP 250

Daesang 25,950 UP 50

HANKOOK TECHNOLOGY G ROUP16900 DN100

KISWire 24,300 DN 50

LotteFood 553,000 DN 5,000

SKNetworks 4,915 UP 25

KCC 257,000 DN 3,000

Hyosung 78,500 UP 2,700

LotteChilsung 183,500 UP 11,500

SBS 22,200 UP 200

SsangyongMtr 4,200 DN 95

Hanssem 91,300 UP 3,900

SK Innovation 161,000 DN 3,500

SBC 18,000 DN 900

ORION Holdings 17,200 UP 500

NHIS 13,350 UP 50

SK Discovery 25,650 UP 550

LS 47,100 UP 1,800

GC Corp 124,000 DN 500

GS E&C 40,400 UP 1,150

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 208,500 DN 7,500

KPIC 138,000 UP 500

GS Retail 35,300 DN 50

Ottogi 706,000 DN 8,000

IlyangPharm 26,350 UP 250

DaeduckElec 12,450 UP 100

MERITZ SECU 4,690 UP 15

HtlShilla 92,400 UP 100

DOOSAN 94,900 DN 5,100

DaelimInd 103,000 0

KiaMtr 40,900 DN 750

KIH 71,200 0

LGCHEM 326,000 0

KEPCO E&C 21,050 UP 50

LOTTE Himart 43,450 UP 550

HYUNDAIHOMESHOP 94,100 UP 300

GS 49,950 UP 700

(MORE)