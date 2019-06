HyundaiEng&Const 51,500 UP 100

SamsungF&MIns 278,500 UP 7,500

Kogas 41,250 DN 50

HANALL BIOPHARMA 26,950 DN 500

Hanwha 26,200 UP 650

DB HiTek 14,850 UP 250

CJ 101,500 0

JWPHARMA 31,200 DN 200

LGInt 15,950 UP 200

DongkukStlMill 6,380 UP 20

SBC 17,300 UP 150

Hyundai M&F INS 31,450 UP 700

TONGYANG 1,700 DN 5

Nongshim 241,000 DN 500

LOTTE 42,800 UP 600

AK Holdings 46,350 DN 1,000

Binggrae 72,800 UP 300

GCH Corp 21,500 UP 100

SGBC 42,250 UP 600

LotteChilsung 169,000 DN 2,000

Hyosung 74,400 DN 300

HyundaiMtr 138,500 UP 4,000

AmoreG 64,800 0

SamsungEng 15,050 DN 1,650

Daesang 25,100 UP 100

SKNetworks 4,720 DN 105

ORION Holdings 16,250 DN 200

KISWire 22,550 DN 150

LotteFood 545,000 UP 10,000

NEXENTIRE 9,850 DN 70

CHONGKUNDANG 91,700 DN 400

KCC 256,000 DN 2,000

HankookShellOil 322,500 UP 4,000

BukwangPharm 18,500 UP 50

ILJIN MATERIALS 36,600 UP 1,850

TaekwangInd 1,315,000 DN 7,000

HANILHOLDINGS 51,200 DN 200

DB INSURANCE 63,300 UP 1,800

SsangyongCement 6,040 UP 10

KAL 31,700 UP 150

(MORE)