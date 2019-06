IBK 14,050 UP 150

KorElecTerm 67,400 DN 1,400

NamhaeChem 10,800 DN 50

DONGSUH 19,300 DN 50

BGF 7,450 UP 10

SamsungEng 17,000 UP 200

SAMSUNG C&T 92,200 UP 300

PanOcean 4,290 DN 10

SAMSUNG CARD 37,350 DN 650

CheilWorldwide 28,650 UP 550

KT 28,550 DN 50

SHINSEGAE INTERNATIO NAL213000 UP500

LG Uplus 14,350 DN 50

SAMSUNG LIFE 83,100 UP 200

KT&G 100,500 0

DHICO 6,550 DN 50

LG Display 16,950 DN 100

Kangwonland 30,800 UP 150

NAVER 109,000 DN 1,500

Kakao 121,000 DN 500

NCsoft 457,000 DN 11,500

DSME 32,100 UP 150

DSINFRA 6,610 UP 20

DWEC 4,930 DN 55

Donga ST 104,000 DN 500

POSCO INTERNATIONAL 18,050 UP 800

CJ CheilJedang 295,500 UP 6,500

DongwonF&B 304,000 UP 9,500

KEPCO KPS 32,650 DN 250

LGH&H 1,331,000 UP 1,000

LGCHEM 345,500 DN 3,000

KEPCO E&C 22,750 UP 50

HYUNDAIHOMESHOP 101,000 UP 500

HALLA HOLDINGS 43,800 UP 450

HYUNDAI ROTEM 21,550 DN 100

LGELECTRONICS 81,300 UP 600

Celltrion 208,000 UP 3,000

Huchems 21,150 UP 150

DAEWOONG PHARM 152,500 DN 1,500

HYUNDAIDEPTST 84,100 UP 600

(MORE)