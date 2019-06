MIRAE ASSET DAEWOO 7,980 0

Mobis 224,000 UP 500

HANWHA AEROSPACE 31,700 DN 450

HDC HOLDINGS 15,900 UP 50

S-1 101,000 UP 1,300

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 237,500 UP 3,000

KPIC 138,500 UP 1,500

GS Retail 37,500 UP 500

Ottogi 703,000 0

IlyangPharm 26,900 UP 300

HYUNDAIGREENFOOD 13,300 UP 100

POSCO 242,000 0

SPC SAMLIP 102,000 0

SAMSUNG SDS 216,500 DN 1,000

KOREA AEROSPACE 36,300 UP 50

KUMHOTIRE 4,085 UP 210

DB INSURANCE 60,200 DN 800

SamsungElec 45,500 UP 150

NHIS 14,450 0

SK Discovery 26,050 UP 400

LS 47,650 DN 550

GC Corp 127,000 0

GS E&C 41,850 UP 50

HANIL HYUNDAI CEMENT 36,500 UP 200

UNID 49,650 0

KEPCO 25,850 UP 250

SamsungSecu 37,350 UP 200

LOTTE SHOPPING 162,500 UP 500

Hanchem 79,000 UP 700

DWS 41,750 UP 1,800

SKTelecom 260,500 DN 2,500

S&T MOTIV 42,250 DN 800

HyundaiElev 91,700 DN 1,600

AEKYUNG INDUSTRIAL 40,700 UP 550

Hanon Systems 12,000 0

SK 240,000 UP 1,000

DAEKYO 6,380 UP 140

GKL 20,900 UP 150

Handsome 39,650 UP 550

WJ COWAY 82,100 UP 2,100

(MORE)