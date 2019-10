ORION Holdings 16,450 UP 250

KISWire 22,900 0

LotteFood 441,000 DN 500

NEXENTIRE 9,250 UP 400

CHONGKUNDANG 89,200 UP 900

SGBC 40,600 UP 1,950

Hyosung 85,900 UP 1,500

LOTTE 37,850 DN 700

AK Holdings 34,400 UP 750

Binggrae 58,600 UP 1,400

GCH Corp 20,450 UP 250

LotteChilsung 139,000 0

HyundaiMtr 123,000 UP 1,000

AmoreG 70,900 UP 2,100

HYUNDAIGREENFOOD 11,400 0

POSCO 227,000 UP 500

SPC SAMLIP 97,900 UP 1,100

SAMSUNG SDS 194,500 UP 1,500

KOREA AEROSPACE 38,850 DN 250

KUMHOTIRE 4,205 UP 40

DB INSURANCE 53,700 UP 300

SLCORP 22,250 DN 50

Yuhan 229,000 UP 2,000

SAMYANGHOLDINGS 63,800 UP 700

ShinhanGroup 42,700 UP 150

HITEJINRO 26,100 UP 650

CJ LOGISTICS 144,500 0

DOOSAN 106,000 0

DaelimInd 97,900 UP 600

HANKOOK TECHNOLOGY G ROUP14550 UP500

KiaMtr 41,400 UP 850

Donga Socio Holdings 87,100 UP 1,100

SK hynix 82,400 UP 1,200

Youngpoong 585,000 DN 2,000

HyundaiEng&Const 45,350 UP 250

SamsungF&MIns 222,000 UP 2,500

HANALL BIOPHARMA 33,000 UP 1,050

Kogas 40,300 DN 300

Hanwha 25,050 UP 50

DB HiTek 17,350 UP 200

(MORE)