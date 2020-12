HYUNDAI ROTEM 16,300 UP 700

LGELECTRONICS 95,400 DN 800

Celltrion 360,000 UP 6,500

LOTTE Himart 32,150 UP 1,100

GS 37,650 DN 50

CJ CGV 23,750 UP 50

LIG Nex1 29,000 DN 50

SK Innovation 190,500 UP 5,500

POONGSAN 28,900 DN 150

KBFinancialGroup 46,400 UP 250

Hansae 16,600 UP 50

LG HAUSYS 70,800 DN 300

Youngone Corp 31,300 UP 100

KOLON IND 40,250 DN 100

HanmiPharm 352,000 DN 7,500

BNK Financial Group 5,820 0

emart 154,500 DN 2,000

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY386 00 DN1600

KOLMAR KOREA 46,200 DN 100

Donga ST 84,000 DN 1,800

DWEC 4,675 UP 375

HANJINKAL 65,900 DN 900

DoubleUGames 58,300 UP 200

CUCKOO 96,400 DN 200

COSMAX 97,700 DN 600

MANDO 54,400 DN 1,600

SAMSUNG BIOLOGICS 819,000 DN 3,000

INNOCEAN 61,000 UP 1,200

ORION 121,500 DN 500

BGF Retail 128,000 UP 2,500

SKCHEM 387,500 UP 4,500

HDC-OP 26,050 UP 600

Doosan Bobcat 30,400 UP 600

H.S.ENTERPRISE 13,800 DN 150

Netmarble 128,000 0

HYUNDAI HEAVY INDUST RIES HOLDI NG S279500 UP3500

WooriFinancialGroup 10,050 UP 50

DSINFRA 8,670 UP 520

DAEWOONG PHARM 139,000 UP 22,000

LGInt 22,300 UP 2,100

(END)