SamsungSecu 41,300 UP 250

KG DONGBU STL 12,000 UP 100

DONGSUH 32,950 DN 650

SamsungEng 13,550 UP 200

SAMSUNG C&T 146,000 0

PanOcean 5,170 UP 50

SAMSUNG CARD 32,300 UP 100

CheilWorldwide 20,300 UP 250

KT 24,750 UP 1,050

SHINSEGAE INTERNATIO NAL188500 UP11000

LOTTE TOUR 16,650 UP 550

LG Uplus 12,500 UP 350

SAMSUNG LIFE 78,500 UP 1,300

KT&G 81,600 UP 400

DHICO 13,250 DN 150

Doosanfc 63,200 UP 700

LG Display 23,550 0

Kangwonland 25,400 UP 100

NAVER 349,000 UP 5,500

Kakao 473,500 UP 10,500

IBK 8,420 DN 60

NCsoft 995,000 UP 6,000

LGCHEM 990,000 UP 15,000

KEPCO E&C 17,400 UP 100

KEPCO KPS 28,150 UP 150

HYUNDAIHOMESHOP 83,700 DN 600

LGH&H 1,676,000 UP 114,000

HYUNDAI ROTEM 21,150 DN 200

LGELECTRONICS 178,000 UP 500

Celltrion 321,000 UP 11,000

Huchems 23,150 DN 500

DAEWOONG PHARM 163,000 UP 5,000

HYUNDAIDEPTST 84,000 UP 900

KIH 88,100 UP 1,300

LOTTE Himart 42,100 DN 1,300

DWEC 6,300 UP 30

DSME 28,000 UP 500

DongwonF&B 187,500 UP 4,500

GS 38,850 DN 200

CJ CGV 29,950 UP 1,250

(MORE)