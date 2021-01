DL 66,400 DN 3,700

HANKOOK & COMPANY 17,000 UP 700

KiaMtr 90,000 UP 300

SK hynix 128,500 DN 500

Youngpoong 519,000 DN 3,000

HyundaiEng&Const 43,250 DN 750

CUCKOO HOMESYS 41,050 DN 1,750

Hyundai M&F INS 20,350 DN 450

Daesang 28,000 DN 400

SKNetworks 5,570 UP 80

ORION Holdings 13,750 UP 650

SAMYANGHOLDINGS 101,500 UP 6,700

ShinhanGroup 32,350 0

HanmiPharm 405,000 UP 27,000

SGBC 129,500 UP 18,500

DWS 50,500 UP 8,950

DL E&C 117,500 DN 9,000

Daewoong 50,600 DN 2,100

SamyangFood 97,400 DN 1,800

POSCO INTERNATIONAL 16,200 UP 200

CJ CheilJedang 461,500 UP 500

TaekwangInd 845,000 UP 9,000

SsangyongCement 6,670 DN 60

KAL 30,400 DN 100

YUNGJIN PHARM 7,090 DN 80

LG Corp. 103,000 DN 1,500

POSCO CHEMICAL 142,000 UP 3,500

BoryungPharm 20,650 DN 600

L&L 12,200 UP 300

LOTTE Fine Chem 57,800 DN 1,000

HYUNDAI STEEL 42,600 DN 1,050

Shinsegae 243,500 DN 4,500

Nongshim 294,500 DN 3,500

Ottogi 582,000 UP 8,000

MIRAE ASSET DAEWOO 9,840 UP 190

SKC 127,500 DN 2,500

GS Retail 35,900 DN 150

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 789,000 DN 1,000

F&F 100,500 DN 1,000

NamsunAlum 4,440 DN 5

(MORE)