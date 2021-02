LG Corp. 102,000 DN 1,500

POSCO CHEMICAL 136,000 DN 4,000

KAL 30,500 UP 400

Nongshim 288,000 UP 1,500

SGBC 111,000 DN 4,500

HYUNDAI STEEL 41,200 UP 400

Hyosung 88,400 UP 2,100

LOTTE 33,150 DN 650

YUNGJIN PHARM 6,710 DN 270

LOTTE Fine Chem 55,500 DN 600

BoryungPharm 20,150 DN 950

L&L 12,400 DN 100

Shinsegae 235,500 DN 4,000

SKNetworks 5,440 UP 40

Daesang 26,300 DN 550

ORION Holdings 14,000 UP 250

Hyundai M&F INS 20,100 DN 250

SamsungF&MIns 167,500 DN 2,500

HANALL BIOPHARMA 25,350 UP 900

Kogas 31,750 UP 250

DB HiTek 61,700 DN 2,400

HyundaiEng&Const 43,150 DN 1,700

CUCKOO HOMESYS 39,400 DN 600

Hanwha 33,800 DN 200

CJ 100,500 DN 500

JWPHARMA 30,900 DN 150

DongkukStlMill 8,050 DN 20

LGInt 28,300 UP 1,150

KCC 202,500 DN 3,500

SKBP 149,500 0

AmoreG 61,100 UP 1,300

HyundaiMtr 248,500 UP 3,000

NEXENTIRE 6,530 DN 130

CHONGKUNDANG 178,500 DN 8,000

Daewoong 45,500 DN 2,850

BukwangPharm 21,400 DN 900

ILJIN MATERIALS 77,500 DN 1,500

SamyangFood 91,700 DN 1,300

POSCO INTERNATIONAL 22,600 UP 3,300

CJ CheilJedang 439,500 DN 6,000

(MORE)