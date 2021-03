KAL 27,550 DN 600

BoryungPharm 21,300 DN 150

L&L 14,600 DN 200

LOTTE Fine Chem 52,500 DN 900

HYUNDAI STEEL 40,700 UP 750

Shinsegae 277,500 UP 10,500

Nongshim 273,500 DN 1,500

SGBC 87,900 DN 2,300

SsangyongCement 6,700 UP 50

TaekwangInd 939,000 DN 3,000

SamyangFood 88,000 UP 900

POSCO INTERNATIONAL 21,650 DN 700

CJ CheilJedang 400,000 DN 6,500

YUNGJIN PHARM 6,450 0

Hyosung 79,900 DN 200

SPC SAMLIP 71,600 UP 400

SAMSUNG SDS 191,500 DN 3,000

KOREA AEROSPACE 33,800 UP 700

KUMHOTIRE 4,030 UP 55

DB INSURANCE 42,050 UP 650

SamsungElec 83,600 UP 1,100

NHIS 11,000 UP 150

SK Discovery 65,300 DN 100

LS 69,600 DN 300

GC Corp 371,500 DN 7,000

GS E&C 37,000 UP 650

HANIL HYUNDAI CEMENT 38,350 DN 350

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 684,000 UP 10,000

KPIC 349,500 DN 14,000

LOTTE 33,400 DN 200

Binggrae 58,200 0

GCH Corp 36,650 DN 450

LotteChilsung 114,000 DN 500

HYUNDAIGREENFOOD 9,490 UP 430

POSCO 285,000 UP 3,500

HtlShilla 82,400 UP 800

Hanmi Science 61,100 DN 3,400

SamsungElecMech 201,500 UP 12,000

Hanssem 99,500 0

GS Retail 35,900 DN 300

(MORE)