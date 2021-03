SamyangFood 88,500 DN 900

POSCO INTERNATIONAL 20,450 DN 500

CJ CheilJedang 417,500 DN 5,000

Daewoong 32,450 UP 250

AmoreG 64,800 UP 300

HyundaiMtr 215,500 DN 2,500

TaekwangInd 931,000 DN 15,000

KCC 229,500 UP 7,000

SKBP 104,000 DN 500

KAL 28,050 UP 1,250

BukwangPharm 23,400 DN 150

ILJIN MATERIALS 66,900 UP 2,900

SsangyongCement 7,550 UP 550

YUNGJIN PHARM 6,210 0

NEXENTIRE 7,350 DN 70

CHONGKUNDANG 137,000 UP 2,500

POSCO CHEMICAL 146,000 DN 500

Hyosung 87,400 UP 2,800

BoryungPharm 21,350 DN 100

L&L 14,750 0

LOTTE 33,650 UP 750

LOTTE Fine Chem 57,400 UP 400

HYUNDAI STEEL 46,400 UP 1,800

Shinsegae 281,500 UP 1,500

Nongshim 281,000 DN 1,500

SGBC 75,500 DN 1,000

Binggrae 59,200 UP 100

LG Corp. 89,200 UP 1,200

SKNetworks 5,580 UP 30

ORION Holdings 14,150 UP 150

Hyundai M&F INS 23,500 DN 250

Daesang 25,250 UP 300

DongkukStlMill 12,200 UP 900

HyundaiEng&Const 44,050 UP 400

CUCKOO HOMESYS 43,150 DN 200

SamsungF&MIns 186,000 DN 2,500

HANALL BIOPHARMA 22,950 UP 200

Kogas 32,800 UP 150

Hanwha 30,200 UP 800

DB HiTek 55,300 UP 1,100

(MORE)