KIA CORP. 79,300 DN 2,100

YUNGJIN PHARM 6,460 DN 60

LG Corp. 126,500 0

POSCO CHEMICAL 152,000 DN 3,500

BoryungPharm 24,400 DN 400

L&L 15,600 UP 100

LOTTE Fine Chem 70,300 UP 800

HYUNDAI STEEL 58,400 UP 1,000

Shinsegae 300,000 UP 9,500

Nongshim 284,500 UP 500

SGBC 88,600 DN 1,300

Hyosung 100,500 DN 2,000

INNOCEAN 59,900 UP 200

HANAFINANCIALGR 44,800 UP 400

LGCHEM 951,000 UP 61,000

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 672,000 UP 5,000

LS 72,400 UP 1,900

DB INSURANCE 48,000 DN 1,050

SamsungElec 81,700 DN 400

HANIL HYUNDAI CEMENT 41,100 DN 450

NHIS 12,250 DN 50

SK Discovery 58,600 UP 100

GC Corp 345,000 DN 24,500

KPIC 315,500 DN 21,000

GS E&C 46,800 DN 250

MIRAE ASSET SEC 9,880 DN 110

SKC 142,000 UP 6,500

LOTTE 36,800 UP 1,250

Binggrae 63,700 DN 700

GCH Corp 37,050 DN 1,250

LotteChilsung 144,000 UP 8,500

HYUNDAIGREENFOOD 9,670 DN 60

POSCO 373,000 UP 500

SPC SAMLIP 71,100 DN 700

SAMSUNG SDS 184,500 DN 2,000

KOREA AEROSPACE 32,650 DN 350

KUMHOTIRE 3,980 UP 15

MERITZ SECU 4,710 DN 125

HtlShilla 88,600 UP 2,700

Hanmi Science 71,100 UP 900

(MORE)