SamsungElecMech 184,000 DN 3,500

Hanssem 111,500 DN 1,500

TAEYOUNG E&C 13,150 UP 350

KSOE 150,500 UP 1,500

HANWHA SOLUTIONS 46,750 DN 150

GS Retail 36,300 DN 500

Ottogi 551,000 DN 3,000

IlyangPharm 39,650 DN 1,000

F&F 180,000 0

NamsunAlum 3,930 UP 10

HyundaiMipoDock 78,500 UP 3,300

IS DONGSEO 68,000 UP 900

S-Oil 88,000 DN 500

LG Innotek 206,000 DN 5,500

LS ELECTRIC 57,200 DN 200

LOTTE CHEMICAL Corp 307,500 UP 4,000

HMM 39,950 UP 650

HYUNDAI WIA 69,400 DN 1,300

KumhoPetrochem 257,500 DN 500

Mobis 270,000 DN 7,500

HANWHA AEROSPACE 37,950 DN 50

HDC HOLDINGS 11,850 0

S-1 81,700 UP 100

Hanchem 243,000 DN 1,500

ZINUS 82,600 DN 2,300

KorZinc 454,500 UP 27,500

SamsungHvyInd 7,410 UP 30

SYC 59,700 DN 200

OCI 126,000 DN 8,500

SamsungSecu 41,800 DN 800

KG DONGBU STL 20,900 DN 450

DWS 43,800 DN 1,250

KEPCO 23,950 DN 350

SKTelecom 303,500 DN 12,500

SNT MOTIV 61,700 UP 3,200

HyundaiElev 46,250 DN 50

AEKYUNG INDUSTRIAL 25,200 DN 200

Hanon Systems 16,450 DN 100

SK 284,000 UP 4,500

ShinpoongPharm 74,200 DN 5,800

(MORE)