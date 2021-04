DWEC 7,390 DN 300

DongwonF&B 203,500 UP 3,000

KEPCO KPS 33,950 DN 200

LGH&H 1,539,000 UP 8,000

LGCHEM 932,000 DN 19,000

KEPCO E&C 38,400 UP 1,550

HYUNDAIHOMESHOP 78,800 DN 1,000

HYUNDAI ROTEM 20,150 DN 300

LGELECTRONICS 157,500 DN 4,500

Celltrion 266,000 DN 2,500

Huchems 21,750 DN 100

DAEWOONG PHARM 133,500 DN 7,000

HYUNDAIDEPTST 92,800 UP 1,700

KIH 112,000 UP 1,000

LOTTE Himart 38,750 DN 150

GS 43,050 DN 1,200

CJ CGV 26,100 UP 200

LIG Nex1 39,600 DN 700

Fila Holdings 45,600 DN 100

HYUNDAIGLOVIS 192,000 UP 4,000

INNOCEAN 59,900 0

Doosan Bobcat 45,650 DN 600

H.S.ENTERPRISE 18,450 UP 1,250

HYUNDAI HEAVY INDUST RIES HOLDI NG S70400 UP1500

ORION 117,000 DN 500

HANWHA SYSTEMS 17,300 DN 300

BGF Retail 153,000 UP 3,500

SKCHEM 266,500 DN 1,500

HDC-OP 28,000 DN 150

Netmarble 129,500 DN 3,000

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY481 00 DN1700

KOLMAR KOREA 55,900 DN 1,600

HANJINKAL 55,500 0

DoubleUGames 63,700 DN 1,000

CUCKOO 140,500 DN 3,000

COSMAX 121,500 UP 4,000

MANDO 58,100 DN 1,300

SAMSUNG BIOLOGICS 804,000 UP 4,000

DL E&C 133,000 DN 2,500

WooriFinancialGroup 10,700 DN 50

(MORE)