SNT MOTIV 67,500 DN 1,700

HyundaiElev 55,600 UP 300

SAMSUNG SDS 187,500 0

KOREA AEROSPACE 33,900 DN 400

KUMHOTIRE 6,730 DN 550

Hanon Systems 18,100 UP 650

SK 287,500 UP 1,000

ShinpoongPharm 75,800 DN 3,500

DWS 45,450 0

Hanchem 250,500 0

Handsome 42,850 DN 650

Asiana Airlines 17,200 0

COWAY 78,200 DN 800

SHINSEGAE INTERNATIO NAL222000 DN1500

LOTTE TOUR 21,750 DN 800

LG Uplus 15,450 DN 200

SAMSUNG LIFE 80,900 DN 900

SamsungEng 21,400 UP 200

IBK 10,600 DN 50

DONGSUH 30,700 DN 450

KT 32,700 DN 350

KT&G 84,300 DN 100

DHICO 23,550 DN 200

Doosanfc 48,850 UP 1,450

LG Display 23,150 UP 300

Kangwonland 28,150 DN 50

NAVER 387,000 UP 14,500

Kakao 142,500 UP 7,000

NCsoft 858,000 UP 17,000

SAMSUNG C&T 139,000 DN 1,500

PanOcean 6,870 DN 30

SAMSUNG CARD 34,250 UP 100

CheilWorldwide 24,600 DN 350

KIWOOM 117,500 DN 1,500

DSME 38,050 0

DSINFRA 14,650 0

DWEC 8,650 DN 180

DongwonF&B 230,000 UP 3,500

KEPCO KPS 43,600 UP 100

LGH&H 1,546,000 UP 1,000

(MORE)