Korean-language dailies

-- Russian forces attack Ukraine's capital just nine hours after invasion (Kyunghyang Shinmun)

-- Putin invades Ukraine, launches attack against capital Kyiv (Kookmin Daily)

-- Russian forces launch attack on Ukraine's capital just nine hours after invasion (Donga Ilbo)

-- Putin pulls trigger of 'bloodshed war' (Seoul Shinmun)

-- Russian forces threaten Kyiv just nine hours after invasion (Segye Times)

-- Putin invades Ukraine, capital Kyiv under siege in nine hours (Chosun Ilbo)

-- Russia attacks edge of Ukraine's capital Kyiv (JoongAng Ilbo)

-- World in chaos as Putin wages war (Hankyoreh)

-- Putin shells Ukraine early in the morning (Hankook Ilbo)

-- Putin's ambition ends up trampling Kyiv (Maeil Business Newspaper)

-- Global markets tumble as Putin invades Ukraine (Korea Economic Daily)