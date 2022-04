CUCKOO HOMESYS 35,100 UP 300

HANKOOK & COMPANY 14,550 UP 50

KIA CORP. 83,800 UP 100

Daesang 25,400 UP 100

SKNetworks 4,850 DN 10

ORION Holdings 14,800 DN 50

DB INSURANCE 67,300 DN 600

SLCORP 27,000 DN 300

Yuhan 61,100 0

SamsungElec 67,400 UP 2,600

NHIS 10,850 UP 300

DongwonInd 249,500 UP 500

SK Discovery 41,400 UP 200

LS 57,700 UP 600

HYUNDAI HEAVY INDUST RIES140000 DN4000

GC Corp 188,500 UP 3,000

GS E&C 42,050 DN 550

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 611,000 UP 13,000

KPIC 152,000 UP 2,500

MIRAE ASSET SEC 8,050 UP 130

SKC 151,500 DN 2,000

GS Retail 28,850 0

Ottogi 470,000 UP 2,000

DL 61,900 DN 100

CJ LOGISTICS 123,000 UP 1,500

DOOSAN 89,800 UP 700

SAMYANGHOLDINGS 86,900 UP 700

ShinhanGroup 42,150 DN 300

HITEJINRO 37,300 DN 200

KG DONGBU STL 24,650 UP 2,400

MERITZ SECU 6,550 DN 130

HtlShilla 81,200 DN 100

Hanmi Science 51,200 DN 100

SamsungElecMech 166,000 UP 4,000

Hanssem 78,600 DN 1,100

KSOE 91,800 DN 3,300

HANWHA SOLUTIONS 32,000 UP 1,000

MS IND 22,550 DN 200

OCI 105,500 UP 8,100

LS ELECTRIC 47,850 DN 950

