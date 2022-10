LOTTE 38,700 UP 400

GCH Corp 16,750 UP 450

LotteChilsung 156,000 DN 3,500

Nongshim 297,500 DN 500

SGBC 40,600 UP 700

Hyosung 70,400 UP 400

KorZinc 597,000 UP 2,000

SamsungHvyInd 5,430 UP 120

IS DONGSEO 30,800 UP 200

S-Oil 83,600 UP 2,600

OCI 94,800 UP 3,800

LG Innotek 284,000 UP 10,500

LOTTE CHEMICAL Corp 149,500 UP 5,500

HMM 18,700 UP 200

HYUNDAI WIA 62,700 UP 2,600

LS ELECTRIC 48,650 UP 1,950

HyundaiMipoDock 111,000 UP 8,000

KumhoPetrochem 119,500 UP 4,000

SKC 87,600 UP 3,700

MIRAE ASSET SEC 6,030 UP 50

Mobis 198,000 UP 7,000

HANWHA AEROSPACE 62,800 UP 1,300

S-1 58,400 UP 500

DONGSUH 20,600 DN 200

PanOcean 4,815 UP 315

SAMSUNG CARD 30,750 UP 550

CheilWorldwide 22,750 UP 50

KT 36,150 DN 50

SHINSEGAE INTERNATIO NAL27500 UP450

LOTTE TOUR 10,900 UP 50

LOTTE SHOPPING 91,100 UP 4,600

LG Uplus 10,650 DN 100

SAMSUNG LIFE 61,200 DN 1,200

SamsungEng 23,450 UP 700

IBK 9,720 UP 200

KT&G 87,000 UP 400

ILJIN MATERIALS 53,200 UP 2,400

Asiana Airlines 11,800 DN 250

SAMSUNG C&T 107,000 UP 3,500

COWAY 55,800 UP 1,900

(MORE)