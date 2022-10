SHINSEGAE INTERNATIO NAL24300 DN500

LOTTE TOUR 10,150 DN 100

LG Uplus 11,250 UP 150

SAMSUNG LIFE 66,200 0

KT&G 88,200 UP 200

Doosan Enerbility 13,300 DN 750

Doosanfc 25,700 DN 700

LG Display 14,500 DN 200

Kangwonland 23,100 UP 50

NAVER 166,000 DN 2,500

Kakao 48,850 UP 1,100

NCsoft 360,000 UP 2,000

HANATOUR SERVICE 50,200 DN 500

COSMAX 46,450 UP 700

KIWOOM 70,000 DN 2,200

DSME 17,950 DN 800

HDSINFRA 4,790 UP 5

DWEC 3,975 DN 255

KEPCO KPS 31,700 DN 1,200

LG H&H 574,000 UP 10,000

LGCHEM 568,000 DN 1,000

KEPCO E&C 53,100 DN 1,400

HYUNDAIHOMESHOP 44,550 DN 50

HYUNDAI ROTEM 23,550 DN 450

LGELECTRONICS 80,800 DN 400

Celltrion 174,000 UP 2,500

TKG Huchems 20,850 DN 100

DAEWOONG PHARM 150,500 UP 2,000

HYUNDAIDEPTST 55,700 DN 200

KIH 48,150 UP 300

GS 46,450 DN 950

LIG Nex1 87,500 DN 300

Fila Holdings 31,950 DN 900

HYUNDAIGLOVIS 170,000 0

HANAFINANCIALGR 38,800 DN 350

HanmiPharm 243,000 UP 3,000

SD Biosensor 27,950 DN 900

Meritz Financial 21,200 DN 1,650

BNK Financial Group 6,230 DN 170

emart 85,500 UP 500

(MORE)