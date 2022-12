LG Uplus 11,500 DN 100

SAMSUNG LIFE 74,100 UP 900

H.S.ENTERPRISE 10,200 UP 1,080

KT&G 97,100 DN 500

LG Display 12,700 DN 300

KOREA AEROSPACE 49,600 UP 800

KUMHOTIRE 2,965 DN 15

SAMSUNG SDS 126,000 UP 2,500

KEPCO KPS 34,700 DN 400

SK 199,500 DN 1,000

Hanon Systems 8,190 DN 140

Kangwonland 23,800 UP 50

NAVER 180,000 DN 500

Kakao 54,200 DN 100

NCsoft 434,500 DN 4,000

HANATOUR SERVICE 57,100 UP 1,500

COSMAX 67,500 UP 1,300

KIWOOM 88,800 DN 200

DSME 18,350 UP 50

HDSINFRA 8,410 UP 180

SKNetworks 4,055 UP 25

Daesang 22,600 UP 1,150

ORION Holdings 16,050 UP 400

Daewoong 20,900 UP 350

TaekwangInd 740,000 0

SSANGYONGCNE 5,910 DN 20

KAL 24,550 UP 100

LG Corp. 79,000 UP 200

POSCO CHEMICAL 187,500 DN 1,000

Boryung 10,750 UP 200

LOTTE Fine Chem 58,100 UP 800

HYUNDAI STEEL 31,700 DN 50

Shinsegae 210,500 UP 1,500

Nongshim 350,500 UP 6,500

DongwonInd 50,600 UP 100

GC Corp 138,000 UP 2,000

GS E&C 22,400 UP 350

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 634,000 DN 11,000

KPIC 154,000 DN 500

MIRAE ASSET SEC 6,440 DN 30

(MORE)