ORION Holdings 15,600 UP 410

SKNetworks 4,060 UP 105

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY324 50 DN300

KOLMAR KOREA 44,450 UP 650

JB Financial Group 10,140 UP 250

TKG Huchems 19,630 UP 170

PIAM 34,050 UP 700

HANJINKAL 40,950 DN 350

CHONGKUNDANG 81,600 0

DoubleUGames 49,200 UP 200

COSMAX 78,300 UP 1,800

HANATOUR SERVICE 64,300 UP 800

POONGSAN 36,050 UP 300

KBFinancialGroup 55,900 DN 1,400

Hansae 16,240 UP 120

Youngone Corp 43,600 UP 350

CSWIND 64,000 DN 1,000

GKL 20,400 UP 50

KOLON IND 45,550 UP 1,050

HanmiPharm 256,500 DN 3,500

SD Biosensor 28,600 DN 300

Meritz Financial 42,950 UP 300

BNK Financial Group 7,080 DN 40

emart 104,200 DN 1,800

KAL 24,250 DN 50

LG Corp. 82,800 DN 700

LOTTE 32,350 DN 250

GCH Corp 16,900 UP 110

LotteChilsung 159,900 UP 700

Kangwonland 23,500 DN 300

NAVER 202,500 DN 4,500

Kakao 61,400 DN 2,100

KIWOOM 98,200 DN 100

DSME 23,050 UP 1,200

HDSINFRA 7,750 UP 140

DWEC 4,785 UP 140

POSCO INTERNATIONAL 23,450 UP 100

CJ CheilJedang 345,000 DN 500

KEPCO KPS 34,600 UP 200

LG H&H 743,000 DN 5,000

