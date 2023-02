Kangwonland 20,950 DN 150

Celltrion 154,800 DN 2,200

NAVER 215,500 DN 3,500

CJ LOGISTICS 84,800 UP 700

DL 60,300 UP 1,200

DOOSAN 88,200 UP 2,400

HITEJINRO 25,150 DN 250

KEPCO 18,360 DN 160

DWS 40,850 DN 400

Asiana Airlines 14,160 DN 140

SamsungSecu 33,700 UP 250

KG DONGBU STL 10,570 DN 10

SKTelecom 45,050 UP 350

ShinpoongPharm 20,650 DN 350

ILJIN MATERIALS 64,900 UP 1,900

ZINUS 31,900 DN 500

HyundaiElev 28,500 DN 250

Hanchem 210,500 DN 6,000

Handsome 26,800 UP 150

LX INT 32,900 UP 200

DongkukStlMill 15,270 UP 70

TaihanElecWire 1,568 UP 28

Hyundai M&F INS 31,100 UP 100

DAEWOONG PHARM 123,600 UP 400

HYUNDAIDEPTST 56,300 DN 900

KIH 61,200 UP 200

GS 42,500 0

LIG Nex1 74,700 0

Fila Holdings 39,000 UP 100

HYUNDAIGLOVIS 162,500 UP 500

HANAFINANCIALGR 46,350 UP 500

HANWHA LIFE 2,500 DN 20

AMOREPACIFIC 146,700 DN 3,200

FOOSUNG 13,840 UP 160

SK Innovation 162,000 UP 3,400

POONGSAN 36,400 UP 1,500

KBFinancialGroup 50,600 DN 100

Hansae 17,600 DN 330

Youngone Corp 45,150 DN 300

CSWIND 67,500 UP 500

(MORE)