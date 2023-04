SEOUL, April 7 (Yonhap) -- Friday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



JB Financial Group 8,690 UP 290

TKG Huchems 21,400 UP 450

지HANKOOK TIRE & TEC HNOLOGY330 00 DN100

HANJINKAL 43,800 0

COSMAX 80,600 UP 700

HANATOUR SERVICE 60,000 UP 100

CUCKOO HOMESYS 26,200 UP 100

HyundaiEng&Const 38,600 UP 500

SAMSUNG BIOLOGICS 796,000 DN 9,000

BGF Retail 183,800 DN 5,600

DoubleUGames 45,200 UP 250

HD HYUNDAI 56,900 DN 1,000

ORION 136,200 DN 1,300

HANWHA SYSTEMS 14,250 0

PIAM 35,500 UP 500

H.S.ENTERPRISE 8,440 UP 90

Netmarble 72,100 UP 1,800

Doosan Bobcat 41,750 DN 800

HL MANDO 46,250 UP 500

CHONGKUNDANG 83,500 UP 1,600

KRAFTON 183,500 UP 900

LOTTE CONF 106,000 DN 1,600

CheilWorldwide 18,960 UP 70

ILJIN HYSOLUS 30,700 UP 150

SKCHEM 76,700 UP 900

KOLMAR KOREA 41,550 UP 750

LGELECTRONICS 114,300 UP 400

HYUNDAIGLOVIS 156,600 DN 800

HYUNDAI ROTEM 26,550 DN 200

DAEWOONG PHARM 108,900 UP 600

LIG Nex1 72,100 DN 1,000

Celltrion 159,500 0

KIH 53,600 UP 600

GS 39,800 0

HANWHA LIFE 2,360 UP 5

HANAFINANCIALGR 40,800 UP 450

AMOREPACIFIC 136,300 UP 1,800

Fila Holdings 34,300 UP 150

HYUNDAIDEPTST 52,200 DN 100

KUMHOTIRE 3,685 UP 145

