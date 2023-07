SEOUL, July 27 (Yonhap) -- Thursday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



HITEJINRO 20,250 UP 950

CJ LOGISTICS 73,700 UP 2,400

DOOSAN 86,700 UP 900

DL 37,200 UP 1,050

HANKOOK & COMPANY 11,150 UP 370

KIA CORP. 83,100 UP 500

ZINUS 24,850 UP 1,800

Hanchem 196,500 DN 700

DWS 38,100 DN 2,400

KEPCO 19,500 UP 360

SamsungSecu 35,800 UP 1,100

KG DONGBU STL 8,210 UP 270

Mobis 234,000 DN 1,000

SKTelecom 46,300 UP 1,400

HyundaiElev 41,450 UP 900

S-1 51,000 UP 1,300

OCI Holdings 106,800 DN 6,300

SAMSUNG SDS 124,600 UP 2,200

KOREA AEROSPACE 48,150 DN 1,000

KUMHOTIRE 4,590 UP 10

HANALL BIOPHARMA 22,900 UP 1,400

SamsungF&MIns 245,000 UP 5,500

Kogas 24,400 UP 500

YoulchonChem 33,300 DN 2,200

LG Energy Solution 540,000 DN 40,000

Ottogi 360,500 UP 14,000

HtlShilla 71,900 UP 3,700

SamsungElecMech 146,800 UP 2,700

Hanssem 44,600 UP 1,450

F&F 102,500 UP 4,700

Hanmi Science 32,500 UP 1,550

Yuhan 68,700 UP 3,900

SLCORP 37,150 DN 200

KumhoPetrochem 120,300 UP 2,400

SKC 95,300 DN 7,700

MIRAE ASSET SEC 6,880 UP 140

HyundaiMipoDock 83,800 DN 6,100

Kumyang 118,000 DN 34,200

HANATOUR SERVICE 48,350 UP 2,300

COSMAX 103,400 UP 6,800

