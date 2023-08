Youngone Corp 60,500 UP 1,900

DB HiTek 55,000 DN 500

LX INT 35,500 DN 550

HANWHA SOLUTIONS 38,050 UP 550

MS IND 19,030 UP 130

OCI Holdings 106,600 DN 600

LS ELECTRIC 99,100 DN 5,700

KorZinc 500,000 DN 4,000

SamsungHvyInd 9,170 UP 40

HyundaiMipoDock 92,900 DN 100

YoulchonChem 32,900 DN 550

LG Energy Solution 556,000 UP 3,000

HtlShilla 86,800 UP 12,800

Hanmi Science 40,500 DN 650

SamsungElecMech 149,900 DN 1,100

Hanssem 54,800 UP 300

F&F 108,900 UP 3,600

CJ 78,400 UP 8,400

POSCO INTERNATIONAL 91,000 UP 2,000

SamyangFood 125,500 0

CJ CheilJedang 310,000 UP 5,000

SKNetworks 6,300 DN 180

LOTTE SHOPPING 76,800 UP 4,200

HANALL BIOPHARMA 24,500 UP 350

SamsungF&MIns 248,000 DN 1,000

Kogas 26,400 UP 600

HDKSOE 119,400 DN 2,900

DOOSAN 105,100 DN 5,000

DL 40,200 DN 750

HANKOOK & COMPANY 11,360 UP 50

KIA CORP. 78,900 0

SK hynix 118,500 0

Youngpoong 581,000 UP 10,000

HyundaiEng&Const 35,600 DN 50

CUCKOO HOMESYS 22,300 DN 50

Hanwha 29,000 DN 650

Daewoong 14,620 UP 510

TaekwangInd 609,000 UP 1,000

LOTTE TOUR 13,350 UP 3,080

SSANGYONGCNE 5,430 UP 20

(MORE)