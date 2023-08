KAL 24,850 UP 700

LG Corp. 83,200 DN 800

POSCO FUTURE M 452,000 DN 4,000

Boryung 9,190 UP 80

LOTTE Fine Chem 61,000 DN 100

HYUNDAI STEEL 35,050 UP 100

Shinsegae 211,000 UP 18,000

IS DONGSEO 32,100 DN 300

S-Oil 78,600 UP 1,100

LG Innotek 260,000 DN 1,000

LOTTE CHEMICAL Corp 142,000 DN 1,400

HMM 17,680 UP 380

HYUNDAI WIA 58,800 DN 100

KumhoPetrochem 122,500 DN 100

Mobis 228,500 DN 5,500

HANWHA AEROSPACE 114,700 DN 3,300

S-1 55,300 DN 100

ZINUS 29,100 UP 2,700

Hanchem 183,200 DN 5,600

DWS 37,000 UP 150

KEPCO 19,030 DN 340

SamsungSecu 35,850 DN 500

KG DONGBU STL 8,310 UP 110

SKTelecom 46,550 UP 50

HyundaiElev 46,050 UP 2,600

SAMSUNG SDS 136,700 UP 1,000

KOREA AEROSPACE 47,000 DN 1,200

KUMHOTIRE 4,310 DN 40

ShinpoongPharm 19,400 UP 260

Handsome 19,790 UP 450

LOTTE ENERGY MATERIA LS Corp541 00 0

Asiana Airlines 12,200 UP 1,050

COWAY 41,500 UP 650

IBK 10,400 DN 70

DONGSUH 18,400 UP 180

SamsungEng 37,200 UP 1,300

SAMSUNG C&T 104,100 UP 100

PanOcean 4,785 UP 10

SAMSUNG CARD 29,050 DN 250

CheilWorldwide 19,210 UP 60

(MORE)