SEOUL, Aug. 11 (Yonhap) -- Friday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



Hanwha 29,300 UP 300

CJ LOGISTICS 83,000 UP 2,500

Yuhan 75,700 DN 700

SLCORP 35,150 UP 950

HITEJINRO 20,700 UP 250

Netmarble 49,600 UP 1,200

KRAFTON 163,100 UP 2,000

HD HYUNDAI 61,800 0

ORION 118,800 DN 1,200

ILJIN HYSOLUS 25,750 UP 300

HANWHA SYSTEMS 14,440 UP 270

LOTTE WELLFOOD 104,800 UP 1,900

CheilWorldwide 19,190 DN 20

BGF Retail 167,400 DN 2,600

CUCKOO HOMESYS 22,500 UP 200

HyundaiEng&Const 36,100 UP 500

SKCHEM 66,200 UP 300

HDC-OP 10,310 UP 70

HYOSUNG TNC 340,500 UP 1,500

HYOSUNG ADVANCED 454,000 UP 1,500

HANILCMT 12,350 UP 90

SKBS 82,500 DN 3,300

WooriFinancialGroup 11,420 UP 30

KakaoBank 27,600 DN 150

SKBP 94,700 DN 5,000

KCC 215,500 UP 3,000

HD HYUNDAI HEAVY IND USTRIES132 50 0 UP500

LS 116,500 UP 3,400

Doosanfc 26,300 DN 150

Doosan Enerbility 16,930 UP 50

HYBE 255,000 DN 1,500

HANKOOK & COMPANY 11,510 UP 150

DL 40,700 UP 500

KIA CORP. 80,300 UP 1,400

DOOSAN 106,900 UP 1,800

SK hynix 115,300 DN 3,200

SamsungF&MIns 250,500 UP 2,500

Kogas 25,900 DN 500

HANALL BIOPHARMA 24,250 DN 250

Youngpoong 579,000 DN 2,000

(MORE)