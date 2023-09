SEOUL, Sept. 15 (Yonhap) -- Friday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



ORION Holdings 15,190 UP 10

TaihanElecWire 13,200 UP 160

Hyundai M&F INS 33,100 UP 300

Kumyang 129,300 UP 8,900

Daesang 18,680 UP 310

SKNetworks 6,580 UP 90

GS 40,450 UP 150

TKG Huchems 21,650 UP 200

JB Financial Group 10,390 UP 90

LIG Nex1 84,400 UP 300

Celltrion 146,500 DN 1,100

DAEWOONG PHARM 109,100 UP 600

HYUNDAIDEPTST 67,300 UP 1,000

KIH 56,500 UP 1,500

KUMHOTIRE 4,635 UP 40

SAMSUNG SDS 140,400 UP 2,200

KOREA AEROSPACE 50,600 UP 400

Nongshim 444,500 0

SGBC 63,500 UP 1,700

PanOcean 4,820 UP 500

Hyosung 63,900 UP 200

LOTTE 26,350 UP 200

LS 98,300 UP 300

HD HYUNDAI HEAVY IND USTRIES128 60 0 UP1500

GC Corp 115,100 DN 200

SAMSUNG SDI CO.,LTD. 581,000 DN 3,000

GS E&C 14,840 UP 210

KPIC 145,800 UP 700

MIRAE ASSET SEC 6,990 DN 10

SKC 81,300 DN 200

GS Retail 24,350 UP 600

SamsungElecMech 144,400 UP 400

SamsungHvyInd 8,540 UP 190

Hanssem 56,700 DN 600

F&F 117,000 UP 2,600

HDKSOE 122,400 UP 2,400

HANALL BIOPHARMA 26,500 DN 300

Kogas 25,200 UP 350

SamsungF&MIns 267,500 UP 6,000

HANWHA SOLUTIONS 32,650 UP 550

