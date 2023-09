OCI Holdings 90,000 0

MS IND 19,990 UP 50

KorZinc 557,000 UP 15,000

LS ELECTRIC 96,700 UP 500

Mobis 238,000 UP 3,000

HANWHA AEROSPACE 111,500 UP 400

S-1 57,600 DN 400

ZINUS 25,450 DN 100

Hanchem 181,800 UP 1,800

DWS 32,950 UP 250

Hanon Systems 9,100 UP 120

SK 151,900 UP 4,100

ShinpoongPharm 16,700 UP 100

Handsome 19,610 UP 170

LOTTE ENERGY MATERIA LS Corp451 50 UP1550

Asiana Airlines 10,990 UP 170

COWAY 42,900 UP 650

LOTTE SHOPPING 73,300 UP 200

IBK 11,340 UP 210

SAMSUNG LIFE 72,400 UP 800

KT&G 90,300 DN 200

Doosan Enerbility 17,170 UP 150

Doosanfc 23,500 UP 150

LG Display 13,830 UP 20

Kangwonland 16,250 UP 370

NAVER 229,500 UP 4,000

Kakao 48,850 UP 550

NCsoft 252,500 UP 2,000

HANATOUR SERVICE 47,300 UP 750

COSMAX 132,800 DN 1,500

Youngpoong 546,000 DN 3,000

HyundaiEng&Const 37,300 UP 750

CUCKOO HOMESYS 22,200 UP 300

Hanwha 25,250 0

KCC 247,500 UP 1,000

SKBP 91,300 DN 1,700

AmoreG 32,550 UP 850

HyundaiMtr 192,200 UP 1,500

Daewoong 14,370 DN 180

TaekwangInd 590,000 UP 1,000

(MORE)