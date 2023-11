SEOUL, Nov. 3 (Yonhap) -- Friday's closing prices (KRW) of

KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.



HITEJINRO 20,850 DN 200

Yuhan 59,400 DN 100

SLCORP 29,700 DN 350

CJ LOGISTICS 75,900 0

DOOSAN 75,700 DN 700

Kumyang 92,100 UP 400

Daesang 20,100 UP 260

SKNetworks 5,690 UP 50

ORION Holdings 16,050 UP 190

KCC 240,500 DN 1,500

SKBP 77,300 UP 100

AmoreG 29,800 UP 1,000

HyundaiMtr 173,400 UP 1,400

DL 45,500 UP 4,650

Daewoong 15,180 DN 170

SamyangFood 194,200 DN 300

POSCO INTERNATIONAL 53,800 UP 400

CJ CheilJedang 289,500 UP 2,500

TaekwangInd 599,000 UP 11,000

SSANGYONGCNE 5,600 UP 20

KAL 20,450 UP 300

LG Corp. 79,000 UP 700

POSCO FUTURE M 269,000 UP 9,500

Boryung 9,100 UP 20

LOTTE Fine Chem 56,800 DN 900

HYUNDAI STEEL 33,150 DN 200

Shinsegae 167,800 UP 3,000

Nongshim 458,500 DN 7,000

SGBC 52,800 UP 600

Hyosung 62,000 UP 100

LOTTE 26,550 UP 200

GCH Corp 13,670 DN 40

LotteChilsung 153,800 UP 4,500

COSMOCHEM 35,050 UP 1,150

POSCO Holdings 438,000 UP 10,500

DB INSURANCE 85,000 UP 1,000

SamsungElec 69,600 DN 100

NHIS 9,870 UP 80

HANKOOK & COMPANY 13,800 UP 1,170

KIA CORP. 77,600 DN 900

